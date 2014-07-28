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Культура

28 июля 2014, 21:52

Сеть ресторанов Wendy's покинет российский рынок

рестораны продукты еда рынки фастфуд Wendys

Фото: ИТАР-ТАСС

Американская сеть ресторанов быстрого питания Wendy's покинет российский рынок, сообщает Bloomberg. Компания уже закрыла четыре ресторана в РФ, оставшиеся четыре прекратят работу в ближайшие недели.

Компания "Венрус", которая приобрела права на бренд по франчайзингу в 2010 году планировала в течение десяти лет открыть более 180 ресторанов Wendy's, вложив $132 миллионов, однако открыла всего 8.

"К сожалению, новая команда "Венрус" не проявила интереса к развитию бизнеса Wendy's в России, и у нее нет ресурсов для управления уже открытыми ресторанами на долгосрочной основе", - заявил представитель Wendy's Боб Бертини.

Он добавил, что акционеры решили уйти с российского рынка. Однако Бертини подчеркнул, что это решение лишено политической подоплеки и компания рассчитывает вернуться в Россию.

Первый ресторан Wendy's в России открылся 4 июня 2011 года в столичном ТЦ "Капитолий" на проспекте Вернадского. Флагманский ресторан американской компании открылся на Старом Арбате 23 июня 2011 года.

История вопроса

Бренд Wendy’s ведет свою историю с 15 ноября 1969 года, когда был открыт первый ресторан марки в США, в городе Колумбус, штат Огайо. Дейв Томас – основатель компании – назвал свой ресторан в честь одной из дочерей, Мелинды Лу, прозванной "Венди" ее братом и сестрами.

Сегодня в мире открыто более 6,5 тысяч ресторанов Wendy's, которые принимают более 3 миллионов гостей ежедневно. Сеть давно вошла в тройку лидеров на рынке фастфудов и стала главным конкурентом Burger King и McDonald's. Объединенная сеть компании включает более 10 тысяч ресторанов в США и 24 странах по всему миру.

Ассортиментная линейка ресторанов Wendy’s включает 10 видов бургеров из 100% говядины, 9 видов бургеров из куриного филе, несколько видов картофеля фри, печеного картофеля, 5 наименований салатов, фирменная похлебка "Чили" и около 30 десертов и напитков. Кроме того, каждый сезон ассортимент обновляется.

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