Сеть ресторанов Wendy's покинет российский рынок

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Американская сеть ресторанов быстрого питания Wendy's покинет российский рынок, сообщает Bloomberg. Компания уже закрыла четыре ресторана в РФ, оставшиеся четыре прекратят работу в ближайшие недели.

Компания "Венрус", которая приобрела права на бренд по франчайзингу в 2010 году планировала в течение десяти лет открыть более 180 ресторанов Wendy's, вложив $132 миллионов, однако открыла всего 8.

"К сожалению, новая команда "Венрус" не проявила интереса к развитию бизнеса Wendy's в России, и у нее нет ресурсов для управления уже открытыми ресторанами на долгосрочной основе", - заявил представитель Wendy's Боб Бертини.

Он добавил, что акционеры решили уйти с российского рынка. Однако Бертини подчеркнул, что это решение лишено политической подоплеки и компания рассчитывает вернуться в Россию.

Первый ресторан Wendy's в России открылся 4 июня 2011 года в столичном ТЦ "Капитолий" на проспекте Вернадского. Флагманский ресторан американской компании открылся на Старом Арбате 23 июня 2011 года.