В центре Москвы произошел пожар в ресторане

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В ресторане в центре столицы произошел пожар. Сотрудники МЧС эвакуировали десять человек из горящего здания, сообщает Агентство "Москва".

Сигнал о возгорании на Новинском бульваре поступил на пульт оперативного дежурного МЧС в 21:05. Прибывшие пожарные выяснили, что горит ресторан, который находится на цокольном этаже здания.

Возгорание удалось достаточно быстро ликвидировать, никто не пострадал. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Напомним, в начале февраля аналогичный случай произошел на юго-востоке столицы. Около 100 человек были эвакуированы из-за пожара.

Сообщение о пожаре в ресторане поступило на пульт дежурного около 19:00 6 февраля. Загорелась крыша здания.

Первые пожарные экипажи прибыли на место происшествия уже в 19:03. Спустя десять минут пламя было ликвидировано.