23 октября 2013, 08:15

Пожар в ресторане на Нахимовском проспекте ликвидирован

Около часа ночи 23 октября на пульт спасения поступило сообщение о возгорании в итальянском ресторане на Нахимовском проспекте. Пожарным потребовалось порядка трех часов для того, чтобы справиться с огнем.

Как позже выяснилось, на крыше заведения вспыхнул утеплитель. Площадь пожара составила 10 метров. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает телеканал "Москва 24".

В январе прошлого года в данном ресторане взорвались газовые баллоны. Тогда травмы получили десятки посетителей, три человека погибли.

рестораны пожары Нахимовский проспект чп

