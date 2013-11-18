Посетители ресторана на Митинской улице эвакуированы из-за пожара

Фото: www.mchs.ru

Посетители ресторана на северо-западе Москвы эвакуированы из-за пожара. По данным спасателей, на данный момент возгорание локализовано. Тушение продолжается.

"В одноэтажном отдельно стоящем здании на Митинской улице происходит тление утеплителя кровли. Люди покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сведений о пострадавших не поступало. Принятыми мерами в 00.26 пожар был локализован", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Москве.

В горящем здании расположены несколько заведений, в том числе "Темпл бар" и ресторан "Урюк", посетители которых эвакуированы.

Площадь и причины пожара устанавливаются.