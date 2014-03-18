В "Манеже" расскажут о современных тенденциях ресторанного бизнеса

Фото: ИТАР-ТАСС
18 марта в центральном выставочном зале "Манеж" состоится круглый стол "Еда в большом городе: рецепты успеха", на котором профессионалы индустрии расскажут о современных тенденциях ресторанного бизнеса. Мероприятие пройдет в рамках Всемирного конгресса предпринимателей. Онлайн-трансляцию дискуссии проведет сетевое издание M24.ru.
Слушатели круглого стола узнают о наиболее привлекательных для предпринимателей сегментах современного ресторанного дела, о порогах входа в отрасль и новых форматах точек общественного питания, а также о возможностях диверсификации ресторанных услуг.
Спикерами "Еды в большом городе" станут основатель "Воккера" Алексей Гисак, основатель гастрономического проекта "Местная еда" Анастасия Колесникова, основатель и акционер "Теремка" Михаил Гончаров, а также другие профессионалы. Модератором дискуссии выступит журналист и ресторанный критик Дарья Цивина.
