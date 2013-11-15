Ноябрьские выходные: день рождения троллейбусов и концерты мечты

Фото: М24

В эти выходные новые рестораны откроют прямо под открытым небом, а по центру города проедет праздничная колонна троллейбусов; на зданиях появятся афиши лучших выступлений, а в парке Горького начнет работать знаменитый каток. Подробнее об этих и других событиях - в подборке сетевого издания M24.ru

Суббота, 16 ноября

Утро:

Московский троллейбусный парк отмечает юбилей. В рамках этого мероприятия улицы наполнятся троллейбусами на любой вкус – от винтажных (родом из Советского Союза) до современных моделей этого года. Троллейбусная колонна проедет по самым знаменитым улицам: Тверская, Охотный Ряд, Моховая, Воздвиженка. В 11:00 "усатые автобусы" остановятся на Театральной площади, где пройдет выставка. Кстати, в салонах троллейбусов, включенных в экспозицию, расскажут истории создания этого популярного городского транспорта. Выставка продлится всего час, так что не опаздывайте!

Место: Театральная площадь

Стоимость: бесплатно

Кому идти: тем, кто всегда хотел узнать историю троллейбусов, но боялся спросить

Обед:

Искушенные гурманы завтра откроют для себя новые адреса общепитов. В рамках ресторанного дня все желающие смогут пообедать и поужинать по демократичным “немосковским” ценам. В роли рестораторов выступят простые горожане, которые умеют вкусно готовить и придумывают креативные блюда. Так в парках, скверах и дворах откроются рестораны, кафе и бары. В меню дня вы найдете шницели из индейки, настоящее бельгийское какао и польские пироги.

Место: парк “Музеон”, Патриаршие пруды, Крымская набережная и еще десяток мест, отмеченных на карте

Стоимость: участие бесплатно; платить нужно только за блюда

Кому идти: тем, кто любит вкусно поесть

Вечер:

В уютный ноябрьский вечер парк Горького зовет в гости на каток, который открывается в пятницу. “Волшебство возвращается в город”, – заявляет руководство парка. И ведь не обманывают. В этом году каток в главном парке города обещает фантастическую иллюминацию, ассоциации с полетами наяву и много зон для отдыха.

Место: парк имени Горького, Крымский Вал, 9

Стоимость: 100-500 рублей. Расписание можно узнать здесь

Кому идти: тем, кто смирился с наступлением зимы и готов встать на лед

Воскресенье, 17 ноября

Утро:

Креативный директор L'Officiel Hommes, основатель сети ночных клубов и уличный художник Андре Сарайва однажды придумал музыкальные афиши мечты. В результате одновременно смогли выступить Дэвид Боуи, The Beatles и The Rolling Stones, а также Jay Z, Eminem и Kanye West. Художник расклеил объявления на улицах Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Парижа, Лондона, а вскоре открыл собственную выставку. В этот уикенд посмотреть на идеальные музыкальные афиши можно в Москве. Выставка Dream Concerts работает с 10:00.

Место: универмаг “Цветной”, Цветной бульвар, 15, строение 1

Стоимость: бесплатно

Кому идти: тем, кто мечтает побывать на концерте The Beatles и Kanye West

Обед и вечер:

С утверждением о том, что Москва – город с “чудинками”, поспорить сложно. Подробнее о странностях и удивительных местах столицы расскажут на экскурсии “Москва с чудинками”. Вы знали о том, что городские бордюры сделаны из надгробных плит? Слышали о существовании дома-паравоза и дома-улея? Фотографировались на фоне памятника гастарбайтеру? Если нет, вам срочно нужно побывать на этой экскурсии. Начало четырехчасового приключения – в 13:00.

Место: метро “Маяковская”, у памятника Маяковскому

Стоимость: 700 рублей, студентам, пенсионерам и школьникам – скидки. Необходима предварительная регистрация

Кому идти: желающим узнать о Москве много нового

Если ваш ребенок спрашивает, почему микроволновка греет, и что происходит внутри компьютера, отведите малыша на мероприятие “День Физики”. В программе научного фестиваля – нескучные лекции, мастер-классы по созданию электричества из лимона и телекинезу, а также соревнования, конкурсы и призы. Праздник начнется в 13:00 и будет продолжаться до 19:00.

Место: Российская государсвенная детская библиотека, Калужская площадь, 1

Стоимость: 480 рублей – взрослым, 250 – детям. Необходима регистрация

Кому идти: любознательным детям и родителям, которые не выучили физику в школе