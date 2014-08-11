Санкции не скажутся на ценах в ресторанах - Рожниковский

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Цены на блюда в ресторанах из-за введенных Россией санкций не повысятся. Об этом рассказал ресторатор Роман Рожниковский.

По его словам, блюда, которые готовятся с применение тех продуктов, которые попали под запрет на импорт, заменят или исключат из меню. Роман Рожниковский добавил, что продукты в рестораны Москвы будут привозиться из Южной Америки и других стран.

Напомним, 6 августа президент Владимир Путин подписал указ о запрете или ограничении импорта "отдельных видов продовольствия" из стран, которые ввели санкции против России в связи с украинским кризисом.

На следующий день правительство огласило список продуктов, импорт которых запрещен на год. В него вошли мясо, рыба, морепродукты, молочная, плодоовощная продукция, орехи, фрукты, колбасы и сыр. Все эти товары запрещено импортировать из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза. Из магазинов могут исчезнуть известные бренды.

Ранее в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, такие страны как Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые.

В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия. А отсутствие норвежской рыбы могут компенсировать российские производители.

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.