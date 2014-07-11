Рестораны высокого класса выиграют от запрета на курение - эксперт

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Прибыль ресторанов высокого класса возрастет от запрета на курение, уверены специалисты "МИЭЛЬ-Коммерческая недвижимость".

Закон о запрете на курение в общественных местах, в том числе ресторанах, действует уже больше месяца. Общепринятая точка зрения – что прибыль рестораторов сильно сокращается из-за нового закона.

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Директор по развитию "МИЭЛЬ-Коммерческая недвижимость" Елена Мишина посмотрела на проблему с другой стороны. Общемировая тенденция такова, что число курящих людей сокращается. Количество курящих во многом зависит от уровня заведения. Чем выше класс ресторана, тем меньше курильщиков среди посетителей и тем большую площадь занимает некурящая зона, считает она.

В массовом сегменте количество курящих посетителей зачастую превышает число некурящих. В питейных заведениях и барах среднего ценового уровня доля курящих может доходить до 80%.

В ресторанах высокого класса доля курящих посетителей намного ниже. "Для некурящих запрет на курение улучшит атмосферу и, вероятно, позитивно скажется на продолжительности пребывания в ресторане", - считает Мишина.

Что касается кофеен, то их посещаемость никак не изменится. А прибыль пабов и заведений "восточного" типа упадет из-за запрета на табак и кальяны.

Неоднозначно новые правила отразятся и на помещениях ресторанов. С одной стороны, рестораторам не нужно будет оборудовать залы для курящих вентиляционными системами. А с другой - они много потеряют из-за того, что не смогут рекламировать табачную продукцию в заведениях.