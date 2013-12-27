В 2013 году в Москве отреставрировали почти 150 объектов - Кибовский

"Интервью": Александр Кибовский - об итогах реставрационных проектов

В 2013 году в Москве было отреставрировано 146 объекта. Всего реставрационные работы проходят по 337 адресам. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Александр Кибовский.

"Действительно, в этом году цифры и объем реставрационных работ, конечно, впечатляют. Сейчас мы подводим окончательные итоги года, и всего в этом году реставрационные работы проводились по 337 объектам, на 146 объектах закончены работы, и это, конечно, беспрецедентная цифра для города Москвы", - отметил Александр Кибовский.

По его словам, общий объем реставрационных капиталовложений составил около 15 миллиардов рублей, в том числе 6 миллиардов рулей от частных инвесторов.

"Мы минимизировали комплекты бумаг, которые необходимо получать частным инвесторам. Мы максимально ввели межведомственное взаимодействие по электронному документообороту. Мы минимизировали проблемы для тех, кто добросовестно хочет заниматься этой работой", - добавил Александр Кибовский.

Кроме того, в этом году значительно сократилось число правонарушений при реставрационных работах. "Должен сказать, что по каждому объекту, который находится в работе, у нас установлен сегодня постоянный контроль. Это не только авторский надзор, технический надзор, это, естественно, надзор нашего департамента", - подчеркнул глава Мосгорнаследия.