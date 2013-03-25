Форма поиска по сайту

25 марта 2013, 11:48

Культура

Белый зал Московской консерватории откроется после реставрации в июне

Фото: ИТАР-ТАСС

Завершить работы по реконструкции второго учебного корпуса Московской консерватории планируется в мае.

В ходе работ будет отреставрирован второй учебный корпус, в котором находится знаменитый Белый зал Московской консерватории. Планируется, что он начнет свою работу уже в июне 2013 года, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Все убранство здания будет воссоздано по имеющимся историческим образцам. Кроме того, в корпусе будут установлены современные инженерные системы.

Также будет обновлена и оснащена новейшим оборудованием студия звукозаписи, аппаратная, центр народной музыки и классы индивидуальных занятий.

А в пристройке расположатся аппаратные оцифровки аудиозаписей, в которых можно будет восстановить произведения великих композиторов прошлого.

реставрация Консерватория им. Чайковского культурное наследие строительство и реконструкция

