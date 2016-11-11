Форма поиска по сайту

11 ноября 2016, 18:39

Культура

Бывшую больницу имени Кащенко отреставрируют

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Бывшую больницу имени Кащенко отреставрируют, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса. Здание, в котором располагается Московская психиатрическая больница №1 имени Алексеева, было построено в 1890 году и является объектом культурного наследия.

Рабочим необходимо выполнить капитальный ремонт всего здания, восстановить фасад, двери, окна, лепнину в интерьерах корпусов и оригинальные печные трубы.

Кроме того, предстоит отреставрировать оконные переплеты, дверные проемы и двери в одном из корпусов учреждения.

В 2016 году в Москве отреставрировали 90 памятников архитектуры. В настоящее время в реставрации находится более 300 памятников истории, культуры.

Начиная с 2011 года, в городе привели в порядок более 700 памятников. До конца текущего года работы должны быть завершены еще на 120 объектах, причем почти половина – за счет частных инвестиций.

реставрация больницы культурное наследие соцобъекты психиатрическая больница им. Н.А. Алексеева строительство и реконструкция

