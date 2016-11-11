Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Бывшую больницу имени Кащенко отреставрируют, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса. Здание, в котором располагается Московская психиатрическая больница №1 имени Алексеева, было построено в 1890 году и является объектом культурного наследия.
Рабочим необходимо выполнить капитальный ремонт всего здания, восстановить фасад, двери, окна, лепнину в интерьерах корпусов и оригинальные печные трубы.
Кроме того, предстоит отреставрировать оконные переплеты, дверные проемы и двери в одном из корпусов учреждения.
Начиная с 2011 года, в городе привели в порядок более 700 памятников. До конца текущего года работы должны быть завершены еще на 120 объектах, причем почти половина – за счет частных инвестиций.