В Москве определили лучшие работы по реставрации объектов культуры

В столице выявили лучшие работы по реставрации объектов культурного наследия. Имена победителей будут объявлены 7 декабря на торжественной церемонии награждения, которая состоится в здании правительства Москвы на Новом Арбате.

Об этом сообщили на Международной специализированной выставке по охране, реставрации и приспособлению под современное использование объектов культурного наследия "DENKMAL – Москва - 2013", которая проходила с 3 по 5 октября в Центре дизайна Art-Play. Одним из организаторов мероприятия выступил департамент культурного наследия столицы.

"DENKMAL предоставляет прекрасную возможность для специалистов из разных стран познакомиться и обменяться мнениями", - сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента культурного наследия города Александр Кибовский.

Начальник управления популяризации объектов культурного наследия и информационного обеспечения Мосгорнаследия Марина Ляпина отметила: "Первая ступень на пути к сохранению памятников культуры – заинтересовать аудиторию". Для этого, по ее словам, нужно проводить просветительскую работу.

В этом году основными направлениями деятельности правительства Москвы в этой области стали проект "Выход в город", Дни культурного и исторического наследия, конкурс "Московская реставрация", а также издательские проекты.

В частности, проект бесплатных экскурсий по Москве "Выход в город" объединил людей, неравнодушных к судьбе памятников культуры Москвы. Ожидается, что в этом году в мероприятиях проекта примут участие 42 тысячи человек. Всего в него включено 250 объектов.

В этом году выставка собрала более 100 компаний из России, Германии, Италии, Франции и Польши. В следующем году состоится десятая юбилейная выставка DENKMAL, она пройдет в Лейпциге с 6 по 8 ноября.