Москвичи смогут впервые за 100 лет увидеть произведения Боголюбова

Фото: ИТАР-ТАСС

Коллекция акварелей и рисунков художника Алексея Боголюбова впервые за 100 лет будет выставлена на всеобщее обозрение. Реставраторы ВХНРЦ имени Грабаря восстановили 35 произведений знаменитого русского художника-мариниста.

Отреставрированная коллекция будет выставлена в Государственном центральном музее современной истории России с 7 по 23 декабря. Позже акварели и рисунки вновь вернутся в Саратовский государственный художественный музей имени Радищева, сообщили в пресс-центре музея.

"Перед нами стояла сложнейшая задача - восстановить произведения, сохранив авторский замысел и восприятие рисунков. Работа над Боголюбовым потребовала предельной концентрации, деликатности и очень тонкого колористического чутья", - отметила художник-реставратор Ольга Темерина.



Еще в начале XX века акварели были монтированы на подложки из темно-красного бархатного картона. В результате темно-красный пигмент проявился на произведениях в виде пятен. По мнению экспертов, процесс окисления начался практически сразу после установки, однако последствия обнаружились лишь через несколько десятилетий.

Длительное время никто не брался за восстановление коллекции, так как было ясно, что работа будет не просто сложная, а ювелирная. Кроме того, был высок риск повреждения авторского слоя, и в 2010 году Саратовский музей передал рисунки на реставрацию.

В процессе работы выяснилось, что на оборотах листов обнаружены графические зарисовки и эскизы, выполненные Боголюбовым. Это стало откровением не только для реставраторов ВХНРЦ, но и для сотрудников Саратовского музея.