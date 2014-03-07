Флигель усадьбы Кашкиной-Дурасовой отреставрируют

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент культурного наследия Москвы согласовал проекты документации по сохранению объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, планируется отреставрировать флигель усадьбы Кашкиной-Дурасовой, расположенного по адресу Архангельский переулок, дом 12/8, строение 1.

Здание было построено предположительно по проекту архитектора Казакова в 1782-1794 годах. Первым владельцем усадьбы был генерал-поручик Кашкин. Однако из-за дворовых интриг генерал-поручик лишился всего своего имущества и был сослан в глубинку.

В 1803 году усадьба перешла в руки Дурасовой, жене генерал-лейтенанта Дурасова. В 1833-м у нее возникли финансовые трудности, и усадьбу пришлось продать в казну.

В советское время усадьбу надстроили четырьмя этажами и полностью реконструировали.

Кроме того, Мосгорнаследие одобрило проект реставрации ограды особняка 1907 года по адресу улица Большая Полянка, дом 45.