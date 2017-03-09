Движение транспорта на нескольких участках дорог будет ограничено в ЦАО

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Движение транспорта будет ограничено на нескольких участках дорог в ЦАО в связи с работами на инженерных сетях, сообщает информационный центр Транспортного комплекса.

Для проезда останется одна полоса на следующих участках:



В Ковровом переулке в районе дома № 30, строение 2 по Рабочей улице. Ограничение будет действовать 15–23 марта круглосуточно.



В Ковровом переулке от дома № 16 до дома № 18 25 марта – 20 апреля круглосуточно.



В Ковровом переулке в районе дома № 15 по Новорогожской улице с 10 по 20 мая круглосуточно.