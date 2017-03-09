Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта 2017, 11:40

Город

Движение транспорта на нескольких участках дорог будет ограничено в ЦАО

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Движение транспорта будет ограничено на нескольких участках дорог в ЦАО в связи с работами на инженерных сетях, сообщает информационный центр Транспортного комплекса.

Для проезда останется одна полоса на следующих участках:

  • В Ковровом переулке в районе дома № 30, строение 2 по Рабочей улице. Ограничение будет действовать 15–23 марта круглосуточно.

  • В Ковровом переулке от дома № 16 до дома № 18 25 марта – 20 апреля круглосуточно.

  • В Ковровом переулке в районе дома № 15 по Новорогожской улице с 10 по 20 мая круглосуточно.

Фото: информационный центр Транспортного комплекса

ремонтные работы наземный транспорт ограничение движения транспорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика