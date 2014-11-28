За ходом капремонта домов проследят муниципальные депутаты

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Глава комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов поддержал идею муниципального контроля за капитальным ремонтом домов, передает Агентство "Москва".

"Мы рассчитываем на активное участие саморегулируемых организаций и всех форм жилищного самоуправления. Активную роль и в контроле, и в проведении разъяснительной работы должны сыграть муниципальные депутаты", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в столице предлагается создать центр экспертизы качества капремонта.

Напомним, Мосгордума предлагает установить взносы с горожан около 20 рублей за квадратный метр жилья в месяц на капитальный ремонт домов. Если нововведение будет принято, то финансировать работы будет и город, и сами москвичи.

При этом Степан Орлов считает, что льготники, которые платят 50% ЖКХ, должны платить и половину взноса на капремонт.

Председатель совета муниципальных образований Москвы Михаил Львов согласен, что городу необходима комплексная программа капитального ремонта. "Москва - один из немногих регионов, где капремонт домов идет только за счет бюджета. Но ремонт идет точечно, а комплексной программы нет. Если ее не принять, то скоро все будет изношено", - сказал Львов.

Муниципальные депутаты также считают, что программа капремонта в районе должна вывешиваться за 30 дней до начала работ, чтобы собственники могли обсуждать этот вопрос и вносить правки. Кроме того, информация о накопленных средствах должна быть прозрачной.