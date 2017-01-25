Коммунальщики устранили причину протечек в доме на юго-востоке столицы

Коммунальные службы устранили причину постоянных протечек в жилом доме на юго-востоке столицы, передает телеканал "Москва 24".

Квартиры дома на Волочаевской улице заливало чаще, чем раз в месяц. Жильцы находили под обоями плесень, а электричество ради безопасности местами отключили.

Как оказалось, причиной протечек послужила неисправность отопительного бака, который находится на чердаке. По всем правилам его должны были поставить не над квартирами, а над лестничной клеткой.

Теперь управляющая компания проведет осмотр квартир и сделает ремонт. В противном случае жильцы дома намерены добиваться возмещения через суд.