20 ноября 2016, 16:25

Теплоснабжение в подмосковном Домодедове восстановили

Теплоснабжение в подмосковном Домодедове полностью восстановлено, сообщает телеканал "Москва 24".

Тепло дали в 21 жилой дом, для этого использовали резервную систему.

"На нынешний момент теплоноситель движется по трубам. Поскольку теплоноситель сливали, то изначально прогрев идет достаточно долго, это не быстрая процедура, из-за этого вполне возможно долго. Тем не менее, у нас все дома запитаны теплом", – директор МУП "Теплосеть" городского округа Домодедово Александр Пластинин.

Сейчас специалисты ремонтируют трубу, которую прорвало. При этом в домах не отключали горячее и холодное водоснабжение.

Из-за аварии трубопровода 4000 человек в подмосковном Домодедове остались без тепла. Утечка произошла в воскресенье, 20 ноября, в трубах на 1-й Коммунистической улице в районе дома 37.

По мнению экспертов, к аварии мог привести скачок давления. В результате без тепла оставался 21 жилой дом.

ремонт отопление чп

