Авария трубопровода в Домодедове оставила без тепла 4000 человек

Авария трубопровода в подмосковном Домодедове оставила без тепла 4000 человек, передает телеканал "Москва 24". Утечка произошла утром в воскресенье, 20 ноября, в трубах на 1-й Коммунистической улице в районе дома 37.

Специалисты подозревают, что к аварии привел скачок давления. В результате без тепла оставался 21 жилой дом.

Сейчас тепло уже подано в дома, заявил директор МУП "Теплосеть" городского округа Домодедово Александр Пластинин. Ремонтные бригадлы вырезали порванные участки и готовят к врезке новые трубы.

"Мы запустились по резервной схеме. Частично запитались по другой трассе, частично от другой котельной", – сказал Пластинин.

МЧС России рассылает смс-сообщения с предупреждением об аварии.

