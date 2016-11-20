Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября 2016, 10:00

Город

Авария трубопровода в Домодедове оставила без тепла 4000 человек

Авария трубопровода в подмосковном Домодедове оставила без тепла 4000 человек, передает телеканал "Москва 24". Утечка произошла утром в воскресенье, 20 ноября, в трубах на 1-й Коммунистической улице в районе дома 37.

Специалисты подозревают, что к аварии привел скачок давления. В результате без тепла оставался 21 жилой дом.

Сейчас тепло уже подано в дома, заявил директор МУП "Теплосеть" городского округа Домодедово Александр Пластинин. Ремонтные бригадлы вырезали порванные участки и готовят к врезке новые трубы.

"Мы запустились по резервной схеме. Частично запитались по другой трассе, частично от другой котельной", – сказал Пластинин.

МЧС России рассылает смс-сообщения с предупреждением об аварии.

Фото: m24.ru

.

ремонт отопление чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика