Для инспекторов по капремонту запустят экспресс-курсы

С 24 июля уполномоченные представители многоквартирных домов смогут пройти экспресс-курсы подготовки, чтобы инспектировать выполнение программы капремонта. Начальник отдела юридического сопровождения "ЖКХ Контроль" Валерий Новиков m24.ru пояснил, что жильцы смогут бесплатно получить теоретическую и практическую базу для выполнения своих обязанностей.

Представители домов бесплатно научатся работать с документами, следить за качеством проведения ремонтных работ. Это позволит жильца дома предотвратить нарушения в работе подрядных организаций.

"Собственники, как и раньше, будут проводить собрания и выбирать представителя для участия в приеме работ после капитального ремонта. С 24 июля бесплатно и при желании можно будет пройти 4 часа теоретической подготовки, которая будет заключаться в работе с технической документацией. Также 8 часов практики с выездом на объект, где проводится капитальный ремонт. Там проверяются использованные в ремонте материалы, их соответствие с технической документацией и другие практические моменты", – объяснил Новиков.

Проект был сформирован по инициативе Регионального фонда общественного контроля Москвы и при содействии Общественной палаты города Москвы и Фонда капитального ремонта Москвы.

По словам Новикова, уполномоченный представитель вместе с комиссией, "количество и состав которой формируется через государственный контракт, индивидуальный для каждого дома", принимает готовый после капремонта многоквартирный дом. "В комиссию будут включен сам представитель и лица от государственной организации, которая была заказчиком капремонта", – объяснил собеседник m24.ru.

Представителем может быть любой жилец, но лучше, если это будет специалист в области бухгалтерии, юриспруденции или имел опыт работы в ЖКХ. Это желательно для того, чтобы человек мог сделать самостоятельные правильные выводы и, в случае несоответствия, повлиял на ситуацию.

Ранее m24.ru сообщало, что Мосгордума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий органы местного самоуправления полномочиями по контролю за проведением капремонта. Это касается только капитального ремонта, финансирующегося полностью за счет бюджетных средств. Некоторые парламентарии настаивали на том, что органы местного самоуправления должны контролировать и проведение ремонта, где часть средств - бюджетная, а часть - частные средства.