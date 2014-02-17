Форма поиска по сайту

17 февраля 2014, 15:49

Жильцы не дают строителям начать ремонт общежития на Нагорной улице

Жильцы общежития на Нагорной отказались от ремонта дома

Жильцы старого общежития на Нагорной улице не дают строителям начать капитальный ремонт дома, требуя расселения. Ранее жилищная комиссия признала, что здание нуждается в обновлении, но власти намерены просто отремонтировать здание.

"Дом не является аварийным, все его конструкцию сохраняют нормальную работоспособность. Единственное неудовлетворительное, это санитарные зоны. Они будут в том числе восстановлены проведенным капитальным ремонтом", - рассказал глава управы районы Котловка Андрей Нечаев.

По его словам, здание должно было быть отремонтировано до конца 2014 года.

Планируется, что в доме заменят окна на пластиковые, отремонтируют коммуникации и кровлю. "В этих комнатах будут установлены все условия, как в отдельной квартире, там будут проведены коммуникации, душевые кабины, унитазы, формат этих помещений будет отвечать однокомнатным квартирам, то есть они получать лучшие условия проживания", - сообщил он в интервью телеканалу "Москва 24" Нечаев.

Между тем жильцы отмечают, что дом был построен еще в 30 годах прошлого века и может обрушиться. "Льется с потолка, на втором этаже много лет назад вообще бушевал кипяток, прорвались трубы просто здесь вообще был потоп. Потолок может в любое время рухнуть. Но вот сейчас власти упорно настаивают на том, что нужно начинать с туалета делать ремонт", - рассказала москвичка Ольга.

Другая жительница дома, Наталья из-за решения о ремонте дома лишилась права на улучшение жилищных условий. "Получила на руки документ, что меня сняли с очереди , так как я уже не нуждаюсь", - отметила она. Причем в очереди на новую квартиру женщина стояла 23 года.

В настоящее время общежитие приобрело статус трехэтажного дома с коммунальными квартирами, а жильцы подали иск в суд на заключение комиссии.

Отметим, что практически жильцы - бывшие работники текстильной фабрики, которая не работает уже около 10 лет.

