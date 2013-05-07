Форма поиска по сайту

07 мая 2013, 11:16

К осени в центре Москвы отреставрируют фасады трех зданий

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти объявили конкурс на реконструкцию фасадов трех зданий в центре города. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, капитальный ремонт ждет дома номер 16/1 и 10 по Фрунзенской набережной, а также дом номер 5/36, строение 1 на улице Зубовская.

Подрядчикам предстоит провести подготовительные работы, отремонтировать фасады и балконы домов. Начальная цена государственного контракта составит 15 миллионов рублей. При этом, по расчетам, более 10 миллионов уйдет на реконструкцию фасада дома номер 16/1 по Фрунзенской набережной.

По документам, работы по ремонту фасадов должны начаться в июне текущего года и завершиться до конца сентября. Аукцион на право заключения госконтракта планируется провести 6 июня.

