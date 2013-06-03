Российские парашютистки готовятся установить новый мировой рекорд

Фото: sky-pearl.ru/

С 8 по 13 июля на подмосковном аэродроме "Аэроград Коломна" пройдут шестые по счету соревнования "Жемчужины России 2013", на которых будет установлен новый национальный женский рекорд по парашютному спорту.

Российские парашютистки планируют побить свой собственный рекорд 2012 года, когда 88 женщин в свободном падении образовали в воздухе фигуру. В этом году они планируют установить новый национальный женский рекорд – фигура из 102 человек.

"Для меня "Жемчужины России" - это встреча с классными людьми, моральный отдых и возможность реализации как профессионального спортсмена. Подтвердить, что девушки России самые лучшие, что мы первые, что мы истинные жемчужины своей страны – что может быть лучше!?", - комментирует одна из "жемчужин" Светлана Миллер.

Каждые выходные наши спортсменки тренируются в группах по 20-20 человек на лучших дропзонах страны: Пущино, Коломна, Танай, Санкт-Петербург и Мензелинск.

Помимо обязательного инструктажа они знакомятся не только друг с другом, но и с техникой, занимаются наземной подготовкой, прыжками и сбором в воздухе. Также девушки тренируются в аэротрубе.

При этом спортсменки в первый раз поднимутся в воздух без своего лидера Ирины Синициной, трагически погибшей осенью 2012 года.

Национальный женский рекорд по парашютному спорту в классе "большие формации" был поставлен в 2006 году Ириной Синициной, трехкратной рекордсменкой мира, многократной рекордсменкой Европы и России.

Тогда девушки побили российский рекорд, продержавшийся 10 лет: 38 женщин сделали фигуру. В 2007 году их было 53, в 2008 году – 70, а в 2012 "Жемчужины России" опередили немцев, сформировав фигуру из 88 человек.