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Новости культурного мира

11 июля 2014, 16:58

Вышел 72-минутный трейлер к фильму длиной в месяц

рекорд трейлеры

Фото: ИТАР-ТАСС

Шведский кинорежиссер Андерс Веберг выпустил 72-минутный трейлер к своей ленте Ambiancé, которая длится 30 дней, сообщает The Guardian. Трейлер будет доступен онлайн до 20 июля.

Режиссер рассчитывает, что длина фильма Ambiancé составит 720 часов. Таким образом, чтобы посмотреть его от начала до конца без перерыва, потребуется месяц. Режиссер собирается выпустить свой фильм в мировой прокат 31 декабря 2020 года, а затем уничтожить все копии ленты.

Кроме того, в планах Веберга - выпуск семичасового и семидесятидвухчасового трейлеров.

"Моя работа - это абстрактное нелинейное повествование о том, как художник проводит время с движущимися образами. Я покажу, как пространство и время сливаются в сюрреалистическое путешествие", — рассказал Веберг про свой фильм. Следить за проектом можно здесь.

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежит фильму "Modern Times Forever", который длится 240 часов.

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