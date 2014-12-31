Довоенное здание в Колпачном переулке расширят в полтора раза

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Площадь здания 1939 года постройки в Колпачном переулке увеличится в полтора раза после реконструкции, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Земельный участок попадает в зону охраны объектов культурного наследия. Однако сам объект, расположенный на участке, не является памятником.

На участке находится административное здание площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров. Инвестор планирует в ходе его реконструкции увеличить наземную площадь здания до 7,1 тысячи квадратных метров. При этом подземная площадь объекта составит 3,5 тысячи квадратных метров.

В 70-90-е годы прошлого века в этом здании располагался Институт международного рабочего движения. Сейчас здесь находятся Институт социологии РАН, а также Центр политологии и политической социологии.