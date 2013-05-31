Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая 2013, 17:02

Общество

К реконструкции трамвайных путей в Москве привлекут инвесторов

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве реконструируют и восстановят ранее демонтированные трамвайные пути. Реконструкцию планируется осуществить за счет средств инвесторов.

"Инвестиции в инфраструктуру на 100% обеспечиваются бюджетом Москвы, это огромные расходы. Поэтому финансирование на подвижной состав планируется привлекать с рынка", – передает информационный центр правительства Москвы слова заммэра, главы департамента транспорта Максима Ликсутова.

Ссылки по теме


По восстановленным путям должны поехать трамваи нового образца. Всего планируется приобрести 775 новых вагонов.

В настоящее время уже существуют конкретные наработки по восстановлению шести участков трамвайных путей протяженностью 26 километров, том числе на Соколе и на улице Гиляровского.

Сайты по теме


реконструкция Максим Ликсутов наземный транспорт трамваи

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика