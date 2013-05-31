К реконструкции трамвайных путей в Москве привлекут инвесторов

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве реконструируют и восстановят ранее демонтированные трамвайные пути. Реконструкцию планируется осуществить за счет средств инвесторов.

"Инвестиции в инфраструктуру на 100% обеспечиваются бюджетом Москвы, это огромные расходы. Поэтому финансирование на подвижной состав планируется привлекать с рынка", – передает информационный центр правительства Москвы слова заммэра, главы департамента транспорта Максима Ликсутова.

По восстановленным путям должны поехать трамваи нового образца. Всего планируется приобрести 775 новых вагонов.

В настоящее время уже существуют конкретные наработки по восстановлению шести участков трамвайных путей протяженностью 26 километров, том числе на Соколе и на улице Гиляровского.