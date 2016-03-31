На Тверской-Ямской отремонтируют дом 1957 года

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Москомэкспертиза согласовала проект капитального строительства многоквартирного дома в центре столицы, сообщает пресс-служба комитета. Пятиэтажка, построенная в 1957 году, расположена на 4-й Тверской-Ямской улице, дом 27.

В рамках проведения капремонта планируется отремонтировать кровлю, фасад, балконы, внутреннюю отделку подвала, а также заменить коммуникации по всему объему здания. В частности, планируется ремонт штукатурного слоя цоколя с последующей окраской, ремонт и окрашивание балконных плит, ремонт стяжки подвала и так далее.

В доме заменят общедомовое освещение, магистральные трубопроводы и стояки систем холодного водоснабжения и канализации, также полной замене подлежит система центрального отопления. Существующая планировка жилых помещений при этом сохранится.

Ранее Москомэкспертиза согласовала проект капитального ремонта дома 1930 года постройки в Хамовниках. В доме отремонтируют покрытие и ограждение кровли с частичной заменой труб, обработают деревянные конструкции крыши огнезащитным и антисептическими составами и заменят двери входа на чердак.

Ремонту подлежат и фасады здания – там расчистят поверхность, восстановят штукатурку, окрасят фасадными красками и отремонтируют противопожарную лестницу. В подвале отремонтируют входы, двери и цементные полы, поверхности стен и потолка обрабатывают бактерицидным составом.