Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта 2016, 16:05

Общество

На Тверской-Ямской отремонтируют дом 1957 года

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Москомэкспертиза согласовала проект капитального строительства многоквартирного дома в центре столицы, сообщает пресс-служба комитета. Пятиэтажка, построенная в 1957 году, расположена на 4-й Тверской-Ямской улице, дом 27.

В рамках проведения капремонта планируется отремонтировать кровлю, фасад, балконы, внутреннюю отделку подвала, а также заменить коммуникации по всему объему здания. В частности, планируется ремонт штукатурного слоя цоколя с последующей окраской, ремонт и окрашивание балконных плит, ремонт стяжки подвала и так далее.

В доме заменят общедомовое освещение, магистральные трубопроводы и стояки систем холодного водоснабжения и канализации, также полной замене подлежит система центрального отопления. Существующая планировка жилых помещений при этом сохранится.

Ранее Москомэкспертиза согласовала проект капитального ремонта дома 1930 года постройки в Хамовниках. В доме отремонтируют покрытие и ограждение кровли с частичной заменой труб, обработают деревянные конструкции крыши огнезащитным и антисептическими составами и заменят двери входа на чердак.

Ремонту подлежат и фасады здания – там расчистят поверхность, восстановят штукатурку, окрасят фасадными красками и отремонтируют противопожарную лестницу. В подвале отремонтируют входы, двери и цементные полы, поверхности стен и потолка обрабатывают бактерицидным составом.

Ссылки по теме


реконструкция проекты квартира жилые дома капремонт строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика