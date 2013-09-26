Завершена разработка концепции нового "Детского мира" на Лубянке

"Детский мир". Фото: ИТАР-ТАСС

Компания "Галс-Девелопмент" завершила разработку концепции "Центрального детского магазина" (ЦДМ) на Лубянке.

Официальное открытие ЦДМ запланировано на декабрь 2014 года. До реконструкции магазин был известен как центральный "Детский мир".

Реконструкция магазина с 2008 года обойдется инвесторам в общей сложности в 400 миллионов долларов, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на управляющую проектом ЦДМ в "Галс-Девелопмент" Марию Шулутко.

По ее словам, 60% площадей здания займут торговые площади, где разместятся около 200 арендаторов; под развлекательную зону выделено 20% площадей.

Основная часть аттракционов будет располагаться в атриуме, там же планируется разместить сцену для театральных и цирковых шоу либо карусель, как это было в старом "Детском мире".

Площадь торгового центра после реконструкции увеличится почти вдвое. Первый и второй этаж займет универмаг игрушек Hamley's площадью свыше 6 тысяч квадратных метров. На третьем этаже разместятся магазины с товарами для новорожденных, там же будет предлагаться одежда для будущих мам.

Под товары люкс-класса планируется отдать четвертый этаж.

На пятом этаже будет размещен детский образовательно-развлекательный центр, а также магазины, которые будут посвящены семейному отдыху, туризму и хобби. На шестом этаже здания будет детский кинотеатр площадью 2,5 тысячи квадратных метров и рестораны.

Здание центрального "Детского Мира" было построено в 1953-1957 годах на месте снесенного Лубянского пассажа. Архитектором магазина стал Алексей Душкин. В 2005 году здание "Детского мира" получило статус памятника.