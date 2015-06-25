На Тимирязевской улице отремонтируют трамвайные пути

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Столичные власти одобрили проект реконструкции трамвайных путей на севере Москвы, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Трамвайные пути отремонтируют на участке от пересечения улицы Тимирязевская и улицы Верхняя Аллея. Затем маршрут трамвая проходит в северном направлении и переходит с обособленного полотна на проезжую часть улицы Тимирязевская.

Предполагается демонтировать старые трамвайные пути и уложить на их месте новые. Положение путей в плане оставлено без изменений по старой трассе. Работы по их обновлению планируется завершить в течение 12 дней.

Ранее m24.ru сообщало, что ГУП "Мосгортранс" объявил конкурс на разработку проектной документации для реконструкции трамвайных путей в Москве. Всего предполагается отремонтировать семь участков трамвайных путей:

участок от Каланчевской улицы, дом 35 до Краснопрудной улицы, дом 4 (включая оборотную петлю "Каланчевская улица");

участок от Павелецкой площади, дом 1 до Новоспасского моста;

пути от Тимирязевской улицы до Верхней улицы;

трамвайные пути на улице Судостроительной;

на Симферопольском бульваре от Болотниковской улицы до Нахимовского проспекта;

на Красноказарменной улице от улицы Авиамоторной до узла "137 проезд";

пути на Бабаевской улице.

Напомним, что сейчас в Москве идет разработка маршрутов новых трамвайных линий. Так, на востоке и северо-востоке Москвы появятся две новые линии трамвая. Рассматривается возможность построить линию скоростного трамвая от станции "Шоссе Энтузиастов" в район Ивановское.

Помимо этого, уже утвержден проект планировки участка линии трамвая из района Северный до платформы "Лианозово" Савеловского направления МЖД, там планируется размещение девяти остановочных пунктов.

Также власти Москвы утвердили проект планировки скоростной трамвайной линии в Бирюлеве. Линия пройдет от станции метро "Пражская" в район Бирюлево Западное и захватит часть района Бирюлево Восточное. Всего на маршруте планируется разместить 10 остановок – пять в Чертанове и пять – в Бирюлеве.