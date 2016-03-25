Музей парка "Сокольники" откроется весной 2017 года

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В парке "Сокольники" весной 2017 года после реконструкции откроется здание музея. Как сообщает Агентство "Москва", музей расположится в бывшем шахматно-шашечном клубе.

"Весной будущего года откроется новая площадка музея площадью до 150 квадратных метров, на которой будет располагаться постоянная экспозиция. Это бывший шахматно-шашечный клуб или, как его еще называют, "Краснодарский домик", открытый в конце 1950 годов как временная экспозиция Краснодарского края", – цитирует агентство директора парка "Сокольники" Андрея Лапшина.

Сейчас в здании ведутся ремонтные работы, которые планируется закончить к концу декабря этого года. Как отмечает Лапшин, форма здания будет сохранена. После ремонта, на первом этаже откроется кафе, стилизованное под 1940–1950 года, по соседству появится кинозал. На верхних этажах будут располагаться экспонаты. В настоящее время экспонаты музея выставляются в здании дирекции парка в рамках выставок.

"У нас уже прошло несколько выставок. 15 апреля открывается выставка, которая будет посвящена Великой Отечественной войне. За счет выставок мы накапливаем экспонаты, которые потом выставим в музее. На данный момент мы собрали порядка 400 экспонатов. Это как дары коллекционеров, экспонаты, предоставленные государственными и частными музеями, так и различные предметы, переданные горожанами", – отметил Лапшин.

Он добавил, что с переездом постоянной экспозиции в новое здание тематические выставки в дирекции продолжатся.

Напомним, с 1 мая в Москве заработают 12 кинотеатров под открытым небом. Кинотеатры оборудуют в Парке Горького, "Сокольниках", саду "Эрмитаж", "Музеоне", парке "Фили", саду имени Баумана, парке "Красная Пресня", Таганском, Измайловском, Лианозовском и Бабушкинском парках.

В репертуаре открытых площадок окажутся отечественные киноновинки, а в праздничные дни будут проводиться открытые киносеансы.