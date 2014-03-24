Два здания довоенной постройки в ЦАО ждет реконструкция

Фото: ИТАР-ТАСС

Градостроительная комиссия одобрила планы по реконструкции двух довоенных здании в центре Москвы, сообщает пресс-центр Москомстройинвеста.

В планах провести реконструкцию здание 1932 года постройки в Лопухинском переулке. Его площадь составляет 475 квадратных метров, а площадь земельного участка - 222 квадратных метра.

Второе здание расположено на улице Плющиха. Оно было построено в 1907 году. Инвестор предложил провести реконструкцию, увеличив площадь постройки. Но из-за того, что участок находится в границах объекта культурного наследия и не входит в зону реорганизации, площадь объекта решено оставить прежней.