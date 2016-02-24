Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля 2016, 09:29

Общество

99-летнее здание на Тверской выставят на торги

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Нежилое здание 1917 года постройки на Тверской выставят на торги, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Дом находится по адресу: Тверская, владение 9А, строение 3. Сейчас там расположен двухэтажный нежилой объект площадью 534 квадратных метра с деревянными перекрытиями.

После реконструкции там могут быть расположены коммунальные службы, объекты социального обслуживания, образования и просвещения, офисы, магазин, банк или пункт общественного питания.

Добавим, что победитель аукциона получит право реконструировать дом без изменения габаритов, то есть без пристроек.

Ссылки по теме


Сайты по теме


реконструкция Тверская инвесторы строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика