Возле "Сколково" реконструируют четыре улицы

Фото: ТАСС / Джавахадзе Зураб

Власти планируют реконструировать четыре улицы, прилегающие к инновационному центру "Сколково". Это Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом на Можайское шоссе и улицу Рябиновая, сообщает пресс-служба стройкомплекса Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"Также будет реконструировано Сколковское шоссе до МКАД", - добавил Хуснуллин.

По словам заммэра, работы по реконструкции также проведут на улице генерала Дорохова. Построят две транспортные развязки на ее пересечении с Аминьевским шоссе и МКАД. Все эти меры помогут, как отметил Хуснуллин, обеспечить "Сколково" дорогами - улучшить транспортную доступность инновационного центра.

Предполагается, что все строительно-монтажные работы завершатся в 2016-2017 годах.

Что касается реконструкции самого Можайского шоссе, выход на которое имеет улица Кубинка, то в ее рамках предусмотрено строительство шести эстакад и двух путепроводов, устройство боковых проездов, карманов, съездов-выездов. Работы по объектам могут быть завершены уже к декабрю этого года.

Как ранее сообщало M24.ru, 16 октября, Сергей Собянин запустил движение по новой эстакаде на Можайской развязке. Мэр открыл эстакаду по направлению в центр с внешней стороны МКАД на Можайское шоссе, путепровод по основному ходу Можайского шоссе над МКАД и дублер Можайки. Общая длина открытых объектов составила почти два километра.

"Москва в цифрах": Каким будет комплекс "Сколково"

Напомним, что инновационный центр "Сколково" планируется полностью построить к 2018 году. На территории центра собираются возвести жилой комплекс, обустроить парк, открыть образовательные центры.

В 2017 году должен быть построен бизнес-парк площадью 20 гектаров. В мае 2014 года Москомстройинвест сообщал, что на прилегающих к "Сколкову" территориях планируется создать поля для гольфа.

Вокруг иннограда "Сколково" планируется возвести технико-внедренческие кластеры, где будут развивать инновационные проекты, разработанные в фонде.