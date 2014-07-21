Здание православного института в центре Москвы реконструируют

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Здание православного Свято-Тихоновского богословского института в центре столицы реконструируют, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Институт располагается по адресу ул. Бахрушина, вл. 8. Площадь комплекса зданий института составляет примерно 1,5 тысячи квадратных метров. Площадь одного из учебных корпусов увеличат примерно на 400 квадратных метров.

План работ уже согласован с градостроительно-земельной комиссией Москвы. Кроме того, добро на реконструкцию дал департамент культурного наследия, поскольку институт располагается в границах зон охраны объектов культурного наследия.