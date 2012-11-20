Реконструкция Московской консерватории обойдется в 3 миллиарда рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Реконструкция зданий Московской консерватории имени Чайковского обойдется в 3 миллиарда рублей.

Работы пройдут по адресу: улица Малая Грузинская, владение 24, строения 1 и ,3, а также владение 26, строение 1, сообщается в заявке, размещенной на портале госзакупок.

Согласно проекту, работы должны проводиться в три очереди. В первую очередь, подрядчику надо будет снести клуб консерватории и построить многоэтажный жилой комплекс.

Во вторую очередь, "после сдачи в эксплуатацию 1-го жилого корпуса и переселения в него студентов выполняется разборка отселённого корпуса и строительство 2-го жилого корпуса и часть многофункциональной зоны", - говорится в документе.

В третью очередь, после сдачи в эксплуатацию 2-го жилого корпуса и переселения в него студентов, подрядчику надлежит разобрать второй отселённый корпус и построить третий жилой корпус и часть многофункциональной зоны.

Все работы должны быть проведены в течение 2 лет и 7 месяцев с момента передачи заказчиком строительной площадки, проектной и рабочей документации.

Электронный аукцион по выбору подрядчика состоится 17 декабря.

Напомним, реконструкция консерватории началась в 2010 году. На данный момент реконструирован Большой зал консерватории.