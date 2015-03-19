Концепции павильона атомной энергии на ВДНХ разработают 6 архитектурных бюро

Фото: М24.ru/Владимир Яроцкий

Завершился первый этап международного конкурса на разработку архитектурной концепции павильона атомной энергии на ВДНХ, сообщает Архсовет Москвы. Заседание жюри конкурса состоялось в штаб-квартире Госкорпорации "Росатом". В него вошли российские и западные специалисты, возглавил жюри гендиректор госкорпорации по атомной энергии Сергей Кириенко.

В рамках первого этапа конкурса эксперты рассмотрели портфолио и эскизные концепции претендентов. Всего на конкурс было подано 118 заявок на участие, получено 49 конкурсных проектов. 21 участник выступил в формате консорциума – между несколькими российскими бюро, либо сформировал консорциум с иностранными партнерами и компаниями из Германии, Италии, США, Великобритании, Канады и Голландии.

По итогам голосования сформировали шорт-лист участников второго этапа конкурса, который пройдет летом 2015 года. В него вошли: Евгений Герасимов и партнеры (Россия, Санкт Петербург), консорциум "Итал Инжиниринг Интернешнл", Archea Assotiati, Zanetti Design (Россия – Италия), ABD Architects (Россия, Москва), консорциум IND Architects, FR-EE (Россия – США), консорциум СПиЧ, RAA (Ralph Appelbaum Associates) (Россия – США), UNK Project (Россия, Москва)

Генеральный директор ОАО "ВДНХ" Владимир Погребенко отметил серьезный подход соискателей к поставленной задаче. Некоторые из них привлекли партнеров в области музейного планирования, разработки экспозиций. А помимо внешнего облика здания внимание было уделено и конструктивным элементам.

Отметим, что сейчас на ВДНХ есть павильон под названием "Атомная энергия" (№71), но он не работает. В июле 2014 года его на 50 лет отдали в аренду Азербайджану. Правительства России и Азербайджана подписали соответствующее соглашение. Арендная плата составит 1 рубль в год. Азербайджанская сторона должна будет осуществлять капитальный ремонт, реставрацию павильона и содержание земельного участка за свой счет.

Ранее сообщалось, что работы на ВДНХ в 2015 году продолжатся. За 2014 год уже восстановлены 24 исторических павильона, находившихся в аварийном состоянии.