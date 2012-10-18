Театр Романа Виктюка закроют на реконструкцию

Фото: ИТАР-ТАСС

В связи с началом реконструкции в Театре Виктюка 26 октября состоится последняя репетиция, после чего руководство учреждения и труппа на время покинут площадку на улице Стромынка, дом 6.

На время ремонтных работ администрация театра найдет приют в здании Москонцерта. Спектакли же будут проходить на сценах театров "Ромэн", "Модерн", "Моссовет" и других, сообщается на сайте департамента культуры Москвы.

Для художественного руководителя Романа Виктюка нынешний сезон станет юбилейным. В пятницу, 26 октября, мастеру исполнится 75 лет. Начало реконструкции в старом помещении театра – это подарок правительства Москвы Виктюку.

Напомним, что в течение нескольких лет здание театра дожидалось реконструкции. При этом спектакли проходили на площадках других столичных театров.

Театр Виктюка появился в 1991 году. А пять лет спустя ему присвоили статус государственного учреждения культуры Москвы и выделили здание Дома культуры имени И.В. Русакова, построенное еще в 1929 году.

Здание, проект которого подготовил архитектор Константин Мельников, является всемирно известным памятником архитектуры советского авангарда.