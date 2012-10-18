Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября 2012, 14:49

Общество

Театр Романа Виктюка закроют на реконструкцию

Фото: ИТАР-ТАСС

В связи с началом реконструкции в Театре Виктюка 26 октября состоится последняя репетиция, после чего руководство учреждения и труппа на время покинут площадку на улице Стромынка, дом 6.

На время ремонтных работ администрация театра найдет приют в здании Москонцерта. Спектакли же будут проходить на сценах театров "Ромэн", "Модерн", "Моссовет" и других, сообщается на сайте департамента культуры Москвы.

Для художественного руководителя Романа Виктюка нынешний сезон станет юбилейным. В пятницу, 26 октября, мастеру исполнится 75 лет. Начало реконструкции в старом помещении театра – это подарок правительства Москвы Виктюку.

Напомним, что в течение нескольких лет здание театра дожидалось реконструкции. При этом спектакли проходили на площадках других столичных театров.

Театр Виктюка появился в 1991 году. А пять лет спустя ему присвоили статус государственного учреждения культуры Москвы и выделили здание Дома культуры имени И.В. Русакова, построенное еще в 1929 году.

Здание, проект которого подготовил архитектор Константин Мельников, является всемирно известным памятником архитектуры советского авангарда.

Ссылки по теме


реконструкция Театр Романа Виктюка проекты ремонт

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика