Реконструкцию Дома Дружбы в центре столицы начнут в 2016 году

Фото: drugba.ru

Реконструкция Дома Дружбы на Новослободской улице может начаться в 2016 году. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что объект на Новослободской улице принадлежит китайской компании. "Это их собственность и они сделали там торговый центр. По тем временам он был передовой, но сейчас, действительно, нуждается в реконструкции", – рассказал Тимофеев.

Столичные власти уже согласовали реконструкцию центра. "Все градостроительные решения мы им дали – и высотные, и объемные. Они планируют уже в будущем году начать эту реконструкцию", – добавил Константин Тимофеев.

Трехэтажный торговый центр "Дружба" открылся в 2000 году. Он расположен у выхода из станции метро "Новослободская" и недалеко от Садового кольца.

Площадь здания составляет почти 17 тысяч квадратных метров. Торговая площадь комплекса – около 11 000 "квадратов". Перед зданием оборудована наземная парковка.