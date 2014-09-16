Здания МЧС и МИДа в столице реконструируют

Фото: invest.mos.ru

Здания Министерства иностранных дел и Министерства чрезвычайных ситуаций в столице реконструируют, сообщает во вторник Москомстройинвест.

Речь идет о здании МИД по адресу улица Большая Якиманка, владение 31 и строении МЧС на Живописной улице, владение 28.

На земельном участке, принадлежащем МИД, находятся посольство, административное здание и трансформаторная подстанция. Административное здание переделают в гостиницу с надстройкой первого этажа. Кроме того, там организуют парковку на 12 машино-мест.

В ходе реконструкции здания МЧС планируется пристроить к одному из корпусов шахту лифта.