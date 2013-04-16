На Ростокинской улице реконструируют тротуар и уличное освещение

Фото: ИТАР-ТАСС

Ряд улиц Северо-Восточного административного округа ждет масштабная реконструкция. На Ростокинской улице реконструируют тротуар, уличное освещение и тепловые сети. Такие же работы ждут и Малахитовую улицу, а также улицу Бажова.

Департамент строительства Москвы объявил открытый конкурс на право заключения госконтракта с выполнением проектных работ по реконструкции Ростокинской улицы.

Победитель конкурса разработает проектную документацию на реконструкцию Малахитовой и Ростокинской улиц, улицы Бажова, а также Проектируемого проезда от улицы Бажова до проспекта Мира.

Планируется реконструировать более 1,7 километра дорог, обустроить почти 900 метров тротуаров, обновить дождевую и городскую канализацию, водопровод, газопровод и тепловые сети. Кроме того, проведут работы по реконструкции уличного освещения.

Начальная цена контракта - 56,4 миллиона рублей. Итоги конкурса подведут 23 мая 2013 года.