Почти 6 млрд рублей выделят на возведение капобъектов в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Подмосковья расширили перечень объектов капитального строительства и реконструкции, финансируемых из регионального бюджета. Так, в 2014 году предполагается направить более шести миллиардов рублей в объекты капитального строительства государственной собственности Московской области.

В частности, 571,081 миллиона рублей пойдет на завершение работ и ввод объектов в эксплуатацию; 5,437 миллиарда рублей - на продолжение строительства и реконструкции объектов; 99,862 миллиона рублей - на вновь начинаемые объекты госсобственности.

Как уточнили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области, в перечень объектов капитального строительства и реконструкции государственной собственности, финансируемых из областного бюджета, дополнительно включено: создание Московского областного военного мемориального кладбища; проектирование и строительство напорной станции № 9 в г.п. Старая Купавна; проектирование и строительство общежития со спортивным корпусом в Долгопрудном, а также проектирование и строительство женской консультации на 200 посещений в смену в Егорьевском муниципальном районе.