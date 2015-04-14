В центре города реконструируют оборонно-космическое предприятие

Фото: M24.ru

Здания предприятия оборонной промышленности Московского опытно-конструкторского бюро "Марс" будут реконструированы, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Так, планируется модернизация нескольких зданий, принадлежащих предприятию и расположенных по адресу: 1-й Щемиловский переулок, владение 16, строение 1,5, 10, 12, 14. Соответствующий проект одобрен на заседании Градостроительно-замельной комиссии города.

"Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению предприятия будут выполняться без увеличения площадей существующих зданий. После реконструкции их функциональное назначение не изменится", - говорится в сообщении.

МОКБ "Марс" разрабатывает и производит бортовые системы и комплексы автоматического управления и навигации космическими аппаратами, а также разрабатывает и изготавливает универсальные наземные проверочно-пусковые комплексы для испытаний и подготовки к пуску изделий космического назначения.