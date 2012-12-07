Эксперты порекомендовали властям снести здание на Ленинградском шоссе

Фото: ИТАР-ТАСС

Рабочая группа комиссии при Московском правительстве по вопросам градостроительства порекомендовала властям снести дом №72, строение 4 по Ленинградскому шоссе.

Как сообщает РИА Новости, здание находится в аварийном состоянии, и его поддержка требует большого объема средств. Поскольку дом не имеет исторической или культурной ценности, его решено было снести и построить административно-деловой комплекс с подземной парковкой.

Также эксперты порекомендовали снести дом 12, строение 6 по улице Гашека, рядом с гостиницей "Пекин": здание изношено и, по словам члена рабочей группы комиссии Бориса Пастернака, "утратило связь с историческим окружением".

На его месте будет построен многофункциональный деловой центр с подземной автостоянкой, согласованный в едином архитектурном ансамбле с гостиницей.