Проект реконструкции Ленинского проспекта ждет еще одна экспертиза

Фото: ИТАР-ТАСС

Независимые российские эксперты хотят провести экспертизу по проектам реконструкции Ленинского проспекта и Северо-Западной хорды. Об этом сообщил первый проректор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Павел Поспелов.

МАДИ возглавляет общественную организацию, объединяющую специалистов, в которую входят представители МАРХИ, МГСУ и других институтов. Организация надеется, что столичный Стройкомплекс разрешит провести независимую экспертизу.

Экспертов, в частности, интересует, почему в проекте реконструкции Ленинского не убираются съезды, которые были раньше.

Напомним, согласно плану, проект реконструкции проспекта, по завершении которого магистраль должна стать бессветофорной, завершится до 2015 года.

Северо-Западная хорда свяжет районы севера и юга Москвы, минуя центральную часть города. Этой весной началась реконструкция улицы Народного Ополчения, которая станет частью хорды.