В Новой Москве построят парк реконструкции исторических событий

Фото: historyfest.ru

В ближайшие пять лет около поселения Воскресенское в Новой Москве появится парк реконструкции исторических событий. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"В парке планируется построить крепости, дома в архитектурных стилях прежних веков, сделать насыпи, вырыть траншеи и окопы. Первые мероприятия планируется провести еще до того, как появятся эти объекты, - накануне Дня города, а на будущий год планируем уже ввести в эксплуатацию первую очередь этого парка", - заявил Жидкин.

По его словам, парк займет площадь 150 гектаров. Там будет оборудовано все необходимое - парковка, кафе, туалеты, раздевалки и прочее.

Предполагается, что строительство самого парка будет финансировать инвестор, а город возьмет на себя дороги и инженерные сети. Транспортную доступность парка должен обеспечить новый дублер МКАД - трасса Солнцево - Бутово - Видное, передает "Строительный мир".

В течение 20 лет в Новой Москве будет обустроено 45 парков, в Красной Пахре и Крекшино они появятся уже в ближайший год, отметил Жидкин.

Как сообщал M24.ru, 21, 22 и 23 июня любителей исторической реконструкции ждет фестиваль "Времена и эпохи", который ежегодно проходит в музее-заповеднике "Коломенское". Фестиваль подарит посетителям незабываемые впечатления, ведь на специально отведенном ристалище состоятся настоящие бои на копьях и булавах, ожидается рыцарский парад и турнир. Атмосферу средних веков обещают воссоздать отечественные и зарубежные исторические реконструкторы. В нынешнем году часть фестиваля впервые будет посвящена монгольскому игу и европейскому рыцарству.