Здание мэрии Москвы начинают реставрировать

Фото: Москва 24

Здание столичной мэрии исследуют перед реконструкцией. В минувшие выходные на нем были установлены строительные леса. Как следует из информационного щита на здании, с 10 апреля по 20 августа будет осуществляться "производство зондажа и исследование фасадов здания".

Здание мэрии является объектом культурного наследия федерального значения. В нем сохранены интерьеры парадных зал конца XVIII – XIX веков. В прошлом здание Моссовета и дворец генерал-губернатора (Дом Голицыных) было построено в 1782 году по проекту известного мастера русского классицизма Матвея Казакова. Последний раз дом на Тверской,13 частично реставрировали 25 лет назад.

Конкурс на его реконструкцию объявили в начале этого года. Реставрировать будут фасад и кровлю здания бывшего Моссовета, парадные залы, а также въездные ворота.