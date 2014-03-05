В домике графа Орлова в Нескучном саду планируют регистрировать браки

"За обедом": Ольга Захарова о лифтах, еде и свадьбах в парке Горького

Директор ЦПКиО имени Горького Ольга Захарова в интервью телеканалу "Москва 24" рассказала о том, откуда в парке берется еда, когда откроется смотровая площадка и кто будет сочетаться браком в домике графа Орлова в Нескучном саду.



- Как вы стали директором парка Горького?

- Для меня это было неожиданно. Я услышала интервью Сергея Капкова о том, что начинается реконструкция центрального парка Горького. Пришла к Сергею Александровичу и попросила взять меня на работу. Он согласился.

Через полгода Сергей Александрович занял пост руководителя департамента культуры и мне предложили быть директором парка. Первые полгода стали для меня самыми счастливыми, потому что это было время глобальных изменений. Я помню, как большое количество КАМАЗов заезжали через Титовский проезд, чтобы начать работу по сносу всех незаконных построек на территории парка.

- Вы работали на "Дожде" - в частной структуре. И потом фактически решили пойти в городской муниципалитет. Сложно было перестраиваться?

- Не думала об этом, не сопоставляла городскую и частную структуры. У меня нет понятия "чиновник". И я им себя не чувствую. Мне нравятся новые проекты, с помощью них ты быстро развиваешься.

- Учитывая, что вас привлекают старт-апы, в парке Горького вы не навсегда?

- Пока я знаю, что могу еще много дать этому парку. У меня большое количество идей, которые нужно успеть реализовать. К парку, например, присоединяют новые территории. В прошлом году мы получили Воробьевы горы. Теперь у нас 200 гектаров вместо 109.

- Как в парке появляется еда? Что делать основателю сети московского фаст-фуда, который хочет с вами сотрудничать?

- В нашем регламенте должно появиться место для размещения таких точек. Потому что мы не можем плодить их бесконечно. У нас имеется карта, на которую нанесены объекты нестационарной торговли. Поэтому если у нас есть точки, мы готовим ТЗ и объявляем конкурс. Победителя в режиме онлайн определяют на аукционе.

- Вы бываете в парках, которые находятся в спальных районах Москвы?

- Да.

- Что ощущаете, когда видите, что другие парки получают не такой уход и финансирование, как парк Горького?

- В части финансирования я с вами не согласна, потому что деньги распределяются согласно задачам. Парк Горького стал первым, на который обратили внимание, потому что он центральный. Затем начались работы и в других парках. Заметьте, как они изменились за последний год. И не нужно забывать, что у каждого парка своя аудитория. Невозможно из всех парков сделать аналоги нашего. Но в совокупности мы, "Сокольники", другие парки заполняем каждый свой сегмент.

- Как боретесь с хулиганами? С теми, кто распивает пиво на лавочках, например?

- Такие люди к нам не приходят, им в парке Горького не интересно. Приведу другой пример. На территории парка дежурят стюарты. Если они замечают графитчиков, которые рисуют что-нибудь, то ловят их и вручают ведро с тряпкой, поручают отмыть рисунок.

- А если человек откажется?

- Не отказываются. Моют.



- Ольга, какие глобальные изменения в парке вы планируете?

- Мечтаю запустить проект "Старость в радость". Он для людей в возрасте, которые больше всего нуждаются в заботе. Люди будут знакомиться, получать консультации, психологическую помощь. У нас есть летний домик графа Орлова в Нескучном саду. Я бы хотела делать там эксклюзивные свадьбы для тех, кому за 60.

- А что в ближайшей перспективе?

- На реставрацию закрылся главный вход. Там появятся лифтовые группы, в 2015 году откроется смотровая площадка.