Первую четырехэтажку начали надстраивать на севере столицы

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве начали надстраивать первую четырехэтажку. Вероятно, реконструкция закончится к следующей зиме, сообщает телеканал "Москва 24".

В старой "сталинке" заменят окна, обновят лестничные пролеты, появятся лифты, площадь квартир увеличится.

Но главное, четырехэтажка станет выше. В доме надстроят еще пять этажей. Сами жильцы - и инвесторы, и инициаторы перестройки.

Из своего кармана они финансировали все, начиная от предварительного обследование почвы и оформления с согласованиями. В итоге - дом теперь их собственность.

При переоборудовании дома все вопросы решаются общим собранием жителей. Уже в конце этого года в доме появится 30 новых квартир. Половину из них продадут, остальные достанутся нынешним жильцам, но уже не по рыночной стоимости, а раза в три дешевле.

Так достроить можно не каждый дом. Есть ряд ограничений, например, вокруг должно быть свободное пространство, а сам дом не стоять вдоль дороги, еще потребуется согласие абсолютно всех жильцов.

Список московских зданий, которые теоретически подходят для расширения, уже составлен. Власти рекомендовали к надстройке 400 домов общей площадью миллион квадратных метров.