Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля 2014, 10:51

Общество

Первую четырехэтажку начали надстраивать на севере столицы

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве начали надстраивать первую четырехэтажку. Вероятно, реконструкция закончится к следующей зиме, сообщает телеканал "Москва 24".

Ссылки по теме


В старой "сталинке" заменят окна, обновят лестничные пролеты, появятся лифты, площадь квартир увеличится.

Но главное, четырехэтажка станет выше. В доме надстроят еще пять этажей. Сами жильцы - и инвесторы, и инициаторы перестройки.

Из своего кармана они финансировали все, начиная от предварительного обследование почвы и оформления с согласованиями. В итоге - дом теперь их собственность.

При переоборудовании дома все вопросы решаются общим собранием жителей. Уже в конце этого года в доме появится 30 новых квартир. Половину из них продадут, остальные достанутся нынешним жильцам, но уже не по рыночной стоимости, а раза в три дешевле.

Так достроить можно не каждый дом. Есть ряд ограничений, например, вокруг должно быть свободное пространство, а сам дом не стоять вдоль дороги, еще потребуется согласие абсолютно всех жильцов.

Список московских зданий, которые теоретически подходят для расширения, уже составлен. Власти рекомендовали к надстройке 400 домов общей площадью миллион квадратных метров.

реконструкция жилье дома проекты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика