02 октября 2013, 17:59

Общество

Историческую сцену Малого театра откроют 1 декабря

Фото: ИТАР-ТАСС

Уже к концу года – 1 декабря – будет открыта историческая сцена Малого театра. Здание было закрыто на реконструкцию минувшей весной, в апреле.

Работы по реконструкции идут в соответствии с графиком, сообщает агентство РИА Новости.

Напомним, что столичные следователи выявили крупные хищения при ремонте Большого и Малого театров. Ущерб составил более 100 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба московского главка МВД, руководители подрядных организаций, выполнявших работы по реконструкции, составили фиктивные акты приемки выполненных работ, которые практически не выполнялись.

