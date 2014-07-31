Российский рынок рекламы показал худший результат за четыре года

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За первые шесть месяцев 2014 года темпы роста рынка рекламы в России показали худший результат за последнее четырехлетие. Об этом говорится в документе, опубликованном в четверг, 31 июля, на сайте Ассоциации коммуникационных агентств России.

Согласно данным агентства, в первом полугодии расходы на рекламу увеличились всего лишь на 6% и составили 164-165 миллиардов рублей. При этом в прошлом году в аналогичный период прирост составил 12%, в 2012 - 13%, в 2011 - 28%.

Больше всего в финансовом плане потеряла пресса: доходы издателей СМИ в январе-июне упали на 10%, до 16,8-17 миллиардов рублей. В то же время, в 2013 году уровень падения составил всего лишь 6%.

Также сильно сдала свои позиции и наружная реклама, показав по итогам января - июня нулевой прирост - 21 миллиард рублей. За первые шесть месяцев прошлого года доходы владельцев рекламных конструкций выросли на 9%. Замедлились темпы роста рекламных доходов и на радио. За полугодие рекламная выручка радиовещателей увеличилась на 6% - до 7,9 миллиардов рублей. Годом ранее прирост составлял 14%.

Самые высокие темпы роста показывает интернет. Рекламные сборы интернет-площадок увеличились в первом полугодии на 20% - до 38 миллиардов рублей. При этом затраты на медийную интернет-рекламу (баннеры, всплывающие окна) увеличились за первое полугодие только на 3% и составили 8 миллиардов рублей, а на контекстную – на 28%, до 30 миллиардов. Годом ранее прирост составлял соответственно 8% и 23%.